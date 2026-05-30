Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Église Sazos
Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Église Sazos vendredi 24 juillet 2026.
Sazos
Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum
Église SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
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Église SAZOS Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie mairiesazos@wanadoo.fr
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English :
L’événement Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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