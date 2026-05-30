Sazos

Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum

Église SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

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Église SAZOS Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie mairiesazos@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65