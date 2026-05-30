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Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Église Sazos

Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Église Sazos vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Église

Adresse : SAZOS

Ville : 65120 Sazos

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Sazos

Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum

Église SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

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Église SAZOS Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie   mairiesazos@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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