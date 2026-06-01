Marché gourmand champêtre Ballsocket SAZOS Sazos
Marché gourmand champêtre Ballsocket SAZOS Sazos vendredi 24 juillet 2026.
Sazos
Marché gourmand champêtre Ballsocket
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Tous les vendredis, après les portes ouvertes de l’après-midi, faites vos emplettes et profitez de votre soirée
– Repas libre-service de nos produits et préparations fermières et sauvages.
– Grillade et plancha à disposition.
– Amenez vos couverts, vos instruments de musique et votre bonne humeur.
– Animation musicale et/ou performance.
Tout public.
Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.
Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ incluse dans la première consommation). .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
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English :
Every Friday, after the afternoon open house, shop and enjoy the evening:
– Self-service meals featuring our farmhouse and wild-crafted products and preparations.
– Grill and plancha available.
– Bring your cutlery, your musical instruments and your good mood.
– Musical entertainment and/or performance.
L’événement Marché gourmand champêtre Ballsocket Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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