Soirée chant du bouc Scène ouverte SAZOS Sazos
Soirée chant du bouc Scène ouverte SAZOS Sazos mercredi 22 juillet 2026.
Sazos
Soirée chant du bouc Scène ouverte
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Scène ouverte, venez avec vos instruments !
– Buffet fermier et boissons sur place.
Vous trouverez plus d’informations dans notre newsletter (voir site web).
Amenez vos instruments.
Tout public.
Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.
Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ inclus dans la première consommation). .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open stage, bring your instruments!
– Farmhouse buffet and drinks on site.
More information in our newsletter (see website).
L’événement Soirée chant du bouc Scène ouverte Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Sazos (Hautes-Pyrénées)
- Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos 9 juin 2026
- Soirée cabane SAZOS Sazos 11 juin 2026
- Soirée chant du bouc SAZOS Sazos 8 juillet 2026
- Soirée chant du bouc Flor de Lune SAZOS Sazos 8 juillet 2026
- Soirée cabane SAZOS Sazos 11 juillet 2026