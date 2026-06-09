Soirée chant du bouc Manupe et Alain Fourtine SAZOS Sazos

Sazos

Soirée chant du bouc Manupe et Alain Fourtine

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Concert de Manupe et Alain Fourtine , latino, chant et guitare.

– Buffet fermier et boissons sur place.

Vous trouverez plus d’informations dans notre newsletter (voir site web).

Amenez vos instruments.

Tout public.

Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.

Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ inclus dans la première consommation). .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58

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English :

Concert by Manupe et Alain Fourtine , Latino, vocals and guitar.

– Farmhouse buffet and drinks on site.

More information in our newsletter (see website).

L’événement Soirée chant du bouc Manupe et Alain Fourtine Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65