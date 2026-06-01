Marché gourmand champêtre Les Trucs en Truck SAZOS Sazos
Marché gourmand champêtre Les Trucs en Truck SAZOS Sazos vendredi 31 juillet 2026.
Sazos
Marché gourmand champêtre Les Trucs en Truck
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Tous les vendredis, après les portes ouvertes de l’après-midi, faites vos emplettes et profitez de votre soirée
– Repas libre-service de nos produits et préparations fermières et sauvages.
– Grillade et plancha à disposition.
– Amenez vos couverts, vos instruments de musique et votre bonne humeur.
– Animation musicale et/ou performance.
Tout public.
Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.
Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ incluse dans la première consommation). .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
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English :
Every Friday, after the afternoon open house, shop and enjoy the evening:
– Self-service meals featuring our farmhouse and wild-crafted products and preparations.
– Grill and plancha available.
– Bring your cutlery, your musical instruments and your good mood.
– Musical entertainment and/or performance.
L’événement Marché gourmand champêtre Les Trucs en Truck Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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