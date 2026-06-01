Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Restaurant du camping Pavillon Royal Bidart samedi 20 juin 2026.

Bidart

Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers)

Restaurant du camping Pavillon Royal 1 Avenue Prince de Galles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de la chanteuse Charline Dona à 19h30 au restaurant du Pavillon Royal

Ouvert à tous .

Restaurant du camping Pavillon Royal 1 Avenue Prince de Galles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 00 54

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English : Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers)

L’événement Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Bidart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Bidart