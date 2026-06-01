Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Restaurant du camping Pavillon Royal Bidart
Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Restaurant du camping Pavillon Royal Bidart samedi 20 juin 2026.
Bidart
Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers)
Restaurant du camping Pavillon Royal 1 Avenue Prince de Galles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert de la chanteuse Charline Dona à 19h30 au restaurant du Pavillon Royal
Ouvert à tous .
Restaurant du camping Pavillon Royal 1 Avenue Prince de Galles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 00 54
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English : Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers)
L’événement Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Bidart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Bidart
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