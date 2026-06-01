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Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Restaurant du camping Pavillon Royal Bidart

Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Restaurant du camping Pavillon Royal Bidart

Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Restaurant du camping Pavillon Royal Bidart samedi 20 juin 2026.

Lieu : Restaurant du camping Pavillon Royal

Adresse : 1 Avenue Prince de Galles

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Bidart

Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers)

Restaurant du camping Pavillon Royal 1 Avenue Prince de Galles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert de la chanteuse Charline Dona à 19h30 au restaurant du Pavillon Royal
Ouvert à tous   .

Restaurant du camping Pavillon Royal 1 Avenue Prince de Galles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 00 54 

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English : Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers)

L’événement Concert de Charline Dona Tour du monde en chansons (covers) Bidart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Bidart

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