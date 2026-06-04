Concert de Chloé Cerdan Jeu de Paume Rennes Jeudi 2 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Laissez-vous envoûter le temps d’un concert par des sonorités pop poétiques

Laissez-vous envoûter le temps d’un concert par des sonorités pop poétiques.

**Jeudi 2 juillet de 18 h à 19 h,**

**Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**

**Gratuit.**

**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr), jeudepaumerennes.fr.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T19:30:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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