Concert de clôture du Festival avec le Choeur du Chapeau Rouge Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer
samedi 29 août 2026 · Abbaye de La Lucerne · La Lucerne-d'Outremer
Informations pratiques
La Lucerne-d’Outremer
Concert de clôture du Festival avec le Choeur du Chapeau Rouge
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Composé de jeunes étudiantes en chant lyrique au Conservatoire Régional de Bordeaux, le Chœur du Chapeau Rouge emprunte son nom au fameux Cours du Chapeau Rouge, cette grande avenue bordelaise. Bien que la grande majorité du répertoire soit axé autour de la musique de la fin de XIXème et du XXème siècle, le Chœur du Chapeau Rouge s’attaque aussi à un répertoire plus contemporain, avec des compositions de Yves Castagnet, Lise Borel, Jean-Charles Gandrille. Une partie du répertoire est aussi arrangé spécialement pour cet ensemble par leur organiste et leur chef de choeur, Maximilien Wang et Paul Theuerkauff, chef principal et directeur artistique de la Maîtrise de Bordeaux et chef de choeur de la Schola Saint Eustache à Paris.
Participation libre .
Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com
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English : Concert de clôture du Festival avec le Choeur du Chapeau Rouge
L’événement Concert de clôture du Festival avec le Choeur du Chapeau Rouge La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Granville Terre et Mer
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