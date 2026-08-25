Concert du Choeur National des Petits Chanteurs Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Concert du Choeur National des Petits Chanteurs

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Chœur National des Petits Chanteurs donne un concert à l’abbaye de La Lucerne !

Les 40 Petits Chanteurs de la Fédération française des Pueri Cantores, venant de toute la France, chanteront la messe du pape Léon XIV à Lourdes dans quelques semaines à l’occasion de sa venue en France. Ils donneront un concert exceptionnel le vendredi 28 août à 20 h à l’Abbaye de La Lucerne.

Ce sont 40 choristes issus de 20 chœurs de la Fédération Pueri Cantores France, de 20 départements différents, de 20 diocèses qui propose un répertoire de musique sacrée, chants du monde, chants populaires et composition originale. L’excellence des prestations du Chœur National n’est pas le fruit du hasard, elle vient du travail formidable que font les chefs avec leurs choristes pendant toute l’année.

Née en 1947, Pueri Cantores France accueille des jeunes de tous milieux sur l’ensemble du territoire et rassemble aujourd’hui près de 100 chœurs pas moins de 3000 Petits Chanteurs ! dont l’engagement s’inspire de celui des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. C’est en effet leur emblématique directeur, Monseigneur Maillet, qui fonda la Fédération Française puis la Fédération Internationale des Pueri Cantores. Ces chœurs d’enfants et d’adolescents ont plusieurs visages écoles maîtrisiennes, chœurs de cathédrales, chœurs attachés à des établissements scolaires, des paroisses… Certains sont composés uniquement de garçons ou uniquement de filles, mais la grande majorité est mixte. Tous partagent un même souci éduquer humainement, transmettre des valeurs, enseigner un vaste répertoire choral, du chant grégorien à la création contemporaine, en passant par les grands motets, le gospel ou la chanson. Un véritable patrimoine national vivant.

Libre participation .

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

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English : Concert du Choeur National des Petits Chanteurs

L’événement Concert du Choeur National des Petits Chanteurs La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Granville Terre et Mer