Concert de clôture

Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’ensemble de flûtes-à-bec Becs de sc’Aisne s’associe pour un concert exceptionnel avec les chanteurs Pierre Huard et Céline Rimet. Ils vous proposeront un large panorama de musique polyphonique. Les répertoires de la période Renaissance et baroque seront à l’honneur avec des compositeurs comme Roland de Lassus, Palestrina, Purcell ou Josquin des Prés mettant à l’honneur l’art virtuose de la diminution.

Interprètes

Consort Becs de sc’Aisne

Chant Pierre Huard et Céline Rimet

Durée 1h30

Plein tarif 15 €, tarif réduit 12€ (étudiants, demandeurs d’emploi…), gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

L’ensemble de flûtes-à-bec Becs de sc’Aisne s’associe pour un concert exceptionnel avec les chanteurs Pierre Huard et Céline Rimet. Ils vous proposeront un large panorama de musique polyphonique. Les répertoires de la période Renaissance et baroque seront à l’honneur avec des compositeurs comme Roland de Lassus, Palestrina, Purcell ou Josquin des Prés mettant à l’honneur l’art virtuose de la diminution.

Interprètes

Consort Becs de sc’Aisne

Chant Pierre Huard et Céline Rimet

Durée 1h30

Plein tarif 15 €, tarif réduit 12€ (étudiants, demandeurs d’emploi…), gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans .

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Becs de sc’Aisne flute ensemble joins forces with singers Pierre Huard and Céline Rimet for an exceptional concert. They will offer a wide panorama of polyphonic music. Renaissance and Baroque repertoires will be in the spotlight, with composers such as Roland de Lassus, Palestrina, Purcell and Josquin des Prés showcasing the virtuoso art of diminution.

Performers

Consort Becs de sc’Aisne

Vocalists: Pierre Huard Pierre Huard and Céline Rimet

Running time: 1h30

Full price: 15 ?, reduced price 12? (students, jobseekers…), free for children under 16

L’événement Concert de clôture Noyon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais