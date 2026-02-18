Concert Place aux élèves #1

Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Noyon’Arts donne l’opportunité à des élèves des conservatoires et écoles de musique de la région de se produire en concert au sein de la cathédrale au cours d’un projet qui leur est entièrement dévolu. Les écoles de musique de l’Est de la Somme et de Chauny, ainsi que le conservatoire de Noyon se réunissent afin de proposer un concert qui met en avant les classes de chant d’Agnès Letuppe et de Céline Rimet autour de la Messe du Couronnement de Mozart.​

Infos/réservations www.noyonarts.com Office de Tourisme (Noyon)

Conditions Concert gratuit pour tous, sans réservation

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 21

English:

Noyon?Arts gives students from the region?s conservatories and music schools the opportunity to perform in concert at the cathedral, in a project entirely dedicated to them. The music schools of Est de la Somme and Chauny, as well as the conservatoire de Noyon, have joined forces to offer a concert featuring the singing classes of Agnès Letuppe and Céline Rimet, based on Mozart?s Coronation Mass..

Info/reservations: www.noyonarts.com Office de Tourisme (Noyon)

Conditions: Free concert for all, no reservation required

