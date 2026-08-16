Concert de Coda Nomada Duo de Guitares Neo Flamenco Salle AIEC Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Concert de Coda Nomada Duo de Guitares Neo Flamenco

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Coda Nomada est un duo de guitare formé par Tony Putaggio et Martin Lartigau, mêlant flamenco contemporain, fingerstyle et influences acoustiques modernes.

Formé au Conservatoire de Bayonne, Tony développe un jeu néo-flamenco riche et percussif, nouri par ses expériences en Amérique latine.

Martin , guitariste et chanteur, apporte une sensibilité façonnée par plus de dix ans de scène en Australie, entre textures rythmiques, mélodies expressives et influences variées.

Ensemble, ils créent une musique immersive où les guitares dialoguent entre tradition et modernité, portée par des compositions originales et une forte présence scénique .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

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English : Concert de Coda Nomada Duo de Guitares Neo Flamenco

L’événement Concert de Coda Nomada Duo de Guitares Neo Flamenco Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains