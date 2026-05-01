Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou
Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou samedi 9 mai 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Concert de Country Blues
Bar L’Aquarius Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert de Country Blues à L’Aquarius Bar à Châteauneuf du Faou le 9 mai à 20h30 .
Bar L’Aquarius Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English : Concert de Country Blues
L’événement Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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