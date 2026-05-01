Châteauneuf-du-Faou

Concert de Country Blues

Bar L’Aquarius Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert de Country Blues à L’Aquarius Bar à Châteauneuf du Faou le 9 mai à 20h30 .

Bar L’Aquarius Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Concert de Country Blues

L’événement Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou