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Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou

Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou samedi 9 mai 2026.

Adresse : Bar L'Aquarius

Ville : 29520 Châteauneuf-du-Faou

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châteauneuf-du-Faou

Concert de Country Blues

Bar L’Aquarius Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concert de Country Blues à L’Aquarius Bar à Châteauneuf du Faou le 9 mai à 20h30   .

Bar L’Aquarius Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne  

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English : Concert de Country Blues

L’événement Concert de Country Blues Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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