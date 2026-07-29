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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Concert de Faivre Saxo O’lé bé là Bar à Manger O’lé bé là Talmont-Saint-Hilaire

jeudi 20 août 2026 · Bar à Manger O'lé bé là · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bar à Manger O'lé bé là
Adresse
226 Rue des Parcs
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Concert de Faivre Saxo O’lé bé là

Bar à Manger O’lé bé là 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :
2026-08-20

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Bar à Manger O’lé bé là 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 85 67 01 50 

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English :

L’événement Concert de Faivre Saxo O’lé bé là Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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