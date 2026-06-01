Concert de fin d’année de la classe de chant du Conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS
Concert de fin d’année de la classe de chant du Conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS vendredi 26 juin 2026.
Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine LEROUGE-MONNOT, accompagnés par Masumi FUKAYA, vous présentent leur concert de fin d’année.
Le concert aura lieu au Conservatoire Mozart, salle 101, le vendredi 26 juin à 19h30.
Le public est invité à découvrir un programme varié mettant à l’honneur le travail vocal des élèves, dans un moment musical placé sous le signe du partage et de l’émotion.
Programme : à préciser
La réservation est obligatoire :
dac.conservatoirecentre@paris.fr
01 42 76 17 86
Quand les voix s’élèvent, les émotions prennent vie…
Le vendredi 26 juin 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T19:30:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée 75001 PARIS
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