Concert de fin d’année des enfants Guémené-sur-Scorff
Concert de fin d’année des enfants Guémené-sur-Scorff samedi 30 mai 2026.
Guémené-sur-Scorff
Concert de fin d’année des enfants
Salle Ty Ar Vro Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du concert de fin d’année des enfants, en matinée, se déroulera la traditionnelle assemblée générale de notre école associative où tous les projets seront présentés. La réunion sera suivie d’un repas partagé musical et du concert des ateliers enfants de l’école de musique. .
Salle Ty Ar Vro Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
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English :
L’événement Concert de fin d’année des enfants Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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