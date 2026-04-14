Le bestiaire en musique : répertoire et instruments, Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff

Le bestiaire en musique : répertoire et instruments Samedi 30 mai, 16h00 Les Bains de la Reine Morbihan

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Dans le cadre d’un projet musical au Pays du Roi Morvan, l’ensemble Arcambole vous présentera le répertoire et les instruments du « Bestiaire en musique”.

Les Bains de la Reine 5 place du château guémené Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne https://www.lesbainsdelareine.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesbainsdelareine.com/evenements »}, {« type »: « email », « value »: « contact@kastellkozh.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680300604 »}] Les « bains de la reine » à Guémené-sur-Scorff abritent une salle d’étuve, autrefois aménagée dans le château de Guémené (vers 1380). Commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre, elle présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Elle témoigne ainsi du soin apporté à l’hygiène et au bien-être dans les châteaux médiévaux.

Placés au centre de l’espace muséal, les vestiges du sauna et les différents supports pédagogiques (panneaux, vidéos, et maquette) vous réconcilieront avec cette période, loin d’être aussi crasseuse qu’on l’imagine ! 3€ par adulte ; Horaires et ouvertures de l’espace muséal : à consulter sur le site internet.

Dans le cadre d’un projet musical au Pays du Roi Morvan, l’ensemble Arcambole vous présentera le répertoire et les instruments du « Bestiaire en musique”. présentation musique

Amaranthe