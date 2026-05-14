Concert de fin d’année Tous ensemble ! Rue Tanguy du châtel Ploudalmézeau
Concert de fin d’année Tous ensemble ! Rue Tanguy du châtel Ploudalmézeau samedi 6 juin 2026.
Ploudalmézeau
Concert de fin d’année Tous ensemble !
Rue Tanguy du châtel Place du dr Guyader Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le premier concert de fin d’année donne la part belle aux ensembles de l’école. Les ensembles de clarinettes, de guitares, de flûtes, l’atelier musiques actuelles de Ploudalmézeau, les chorales entre autres, nous réservent quelques surprises. .
Rue Tanguy du châtel Place du dr Guyader Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85
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English : Concert de fin d’année Tous ensemble !
L’événement Concert de fin d’année Tous ensemble ! Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE
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