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La Cap Iroise Ploudalmézeau

La Cap Iroise Ploudalmézeau dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Port de Portsall

Ville : 29830 Ploudalmézeau

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Ploudalmézeau

La Cap Iroise

Port de Portsall Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Manifestation proposant trois courses à pied chronomotrées de 5, 10 ou 18 km et une marche randonnée non chronomotrée de 10 km au départ du port de Portstall sur des parcours Terre-Mer empruntant les chemins, sentiers, plages et routes dans le Pays d’Iroise.   .

Port de Portsall Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 74 72 30 37 

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English :

L’événement La Cap Iroise Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE

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