Ploudalmézeau

La Cap Iroise

Port de Portsall Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Manifestation proposant trois courses à pied chronomotrées de 5, 10 ou 18 km et une marche randonnée non chronomotrée de 10 km au départ du port de Portstall sur des parcours Terre-Mer empruntant les chemins, sentiers, plages et routes dans le Pays d’Iroise. .

Port de Portsall Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 74 72 30 37

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English :

L’événement La Cap Iroise Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE