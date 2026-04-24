La Cap Iroise Ploudalmézeau
La Cap Iroise Ploudalmézeau dimanche 31 mai 2026.
Ploudalmézeau
La Cap Iroise
Port de Portsall Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Manifestation proposant trois courses à pied chronomotrées de 5, 10 ou 18 km et une marche randonnée non chronomotrée de 10 km au départ du port de Portstall sur des parcours Terre-Mer empruntant les chemins, sentiers, plages et routes dans le Pays d’Iroise. .
Port de Portsall Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 74 72 30 37
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English :
L’événement La Cap Iroise Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE
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