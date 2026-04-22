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Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative Ploudalmézeau

Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative Ploudalmézeau jeudi 21 mai 2026.

Ville : 29830 Ploudalmézeau

Département : Finistère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ploudalmézeau

Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative

Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Depuis plus d’un an, les élèves de CM2 de l’école publique Keribin sont gestionnaires d’une Aire Terrestre Educative le jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau.
Ils y ont étudié le cycle de l’eau et la faune aquatique, les abeilles, les oiseaux exotiques et locaux… C’est maintenant à leur tour de vous faire découvrir les richesses de leur site !
Bonus à 16h, cérémonie officielle de labellisation de l’Aire Terrestre Educative.   .

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82 

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English :

L’événement Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE

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