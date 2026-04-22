Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative Ploudalmézeau
Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative Ploudalmézeau jeudi 21 mai 2026.
Ploudalmézeau
Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative
Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Depuis plus d’un an, les élèves de CM2 de l’école publique Keribin sont gestionnaires d’une Aire Terrestre Educative le jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau.
Ils y ont étudié le cycle de l’eau et la faune aquatique, les abeilles, les oiseaux exotiques et locaux… C’est maintenant à leur tour de vous faire découvrir les richesses de leur site !
Bonus à 16h, cérémonie officielle de labellisation de l’Aire Terrestre Educative. .
Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la nature L’Aire Terrestre Educative Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Ploudalmézeau (Finistère)
- Circuit rando n°33 Les dunes de Tréompan Ploudalmézeau Finistère 1 mai 2026
- La Littorale de Landéda à Portsall Ploudalmézeau Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°32 Le circuit de Portsall Ploudalmézeau Finistère 1 mai 2026
- La Littorale de Portsall à Lanildut Ploudalmézeau Finistère 1 mai 2026
- Accès véloroute Littorale V45 depuis le bourg de Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère 1 mai 2026