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Théâtre de marionnettes route de Lannilis Ploudalmézeau

Théâtre de marionnettes route de Lannilis Ploudalmézeau dimanche 24 mai 2026.

Lieu : route de Lannilis

Adresse : Parc du Moulin Neuf

Ville : 29830 Ploudalmézeau

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Ploudalmézeau

Théâtre de marionnettes

route de Lannilis Parc du Moulin Neuf Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Au centre de la fête des fleurs 3 représentations du voleur des étoiles une belle histoire très animée destinée aux petits et… à leurs parents !   .

route de Lannilis Parc du Moulin Neuf Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 57 94 42 

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English : Théâtre de marionnettes

L’événement Théâtre de marionnettes Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE

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