Théâtre de marionnettes route de Lannilis Ploudalmézeau
Théâtre de marionnettes route de Lannilis Ploudalmézeau dimanche 24 mai 2026.
Ploudalmézeau
Théâtre de marionnettes
route de Lannilis Parc du Moulin Neuf Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Au centre de la fête des fleurs 3 représentations du voleur des étoiles une belle histoire très animée destinée aux petits et… à leurs parents ! .
route de Lannilis Parc du Moulin Neuf Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 57 94 42
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English : Théâtre de marionnettes
L’événement Théâtre de marionnettes Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE
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