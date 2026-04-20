Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales) boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané
Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales) boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané mardi 28 juillet 2026.
Locmaria-Plouzané
Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales)
boulevard de l’océan Portez plage Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Francesco Il Mercante est un artiste de rue devenu musicien et performer international. Ancien homme-orchestre, il mêle théâtre, inventions d’instruments et musique originale. Révélé au grand public grâce à sa reprise de Bella ciao, il se produit aujourd’hui en tournée à travers le monde. .
boulevard de l’océan Portez plage Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09
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English : Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales)
L’événement Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales) Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE
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