Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales) boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané

Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales)

boulevard de l’océan Portez plage Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Francesco Il Mercante est un artiste de rue devenu musicien et performer international. Ancien homme-orchestre, il mêle théâtre, inventions d’instruments et musique originale. Révélé au grand public grâce à sa reprise de Bella ciao, il se produit aujourd’hui en tournée à travers le monde. .

boulevard de l’océan Portez plage Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09

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English : Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales)

L’événement Concert de Francesco Il Mercante (reprises internationales) Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE