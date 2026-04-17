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Visite du Patrimoine Site de la Chapelle de St Sébastien Site de la chapelle St Sébastien Locmaria-Plouzané

Visite du Patrimoine Site de la Chapelle de St Sébastien Site de la chapelle St Sébastien Locmaria-Plouzané jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Site de la chapelle St Sébastien

Adresse : Impasse St Sébastien

Ville : 29280 Locmaria-Plouzané

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Locmaria-Plouzané

Visite du Patrimoine Site de la Chapelle de St Sébastien

Site de la chapelle St Sébastien Impasse St Sébastien Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Une visite du patrimoine bâti de notre commune sera proposée sur le site de la Chapelle St Sébastien, en extérieur et en intérieur. Celle-ci sera commentée par Janick, présidente de l’association Locmaria patrimoine de notre commune. Différents sujets seront abordés.   .

Site de la chapelle St Sébastien Impasse St Sébastien Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09 

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English : Visite du Patrimoine Site de la Chapelle de St Sébastien

L’événement Visite du Patrimoine Site de la Chapelle de St Sébastien Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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