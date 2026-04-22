CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan
CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan samedi 29 août 2026.
Barbazan
CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN
PARC DES THERMES Barbazan Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert exceptionnel en plein air au Parc des Thermes de Barbazan ! François Feldman sera accompagné sur scène par l’orchestre de Laurent Comptat.
1èrepartie Mario Ramsamy, le chanteur du célèbre groupe toulousain Émile & Images.
Préparez-vous pour une soirée inoubliable sous les étoiles dans une ambiance festive et pleine d’émotion.
Mario Ramsamy viendra lancer la soirée avec énergie et bonne humeur !
Restauration et buvette sur place. 20 .
PARC DES THERMES Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Exceptional open-air concert in the Parc des Thermes de Barbazan! François Feldman will be accompanied on stage by Laurent Comptat?s orchestra.
part 1: Mario Ramsamy, lead singer of the famous Toulouse group Émile & Images.
L’événement CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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