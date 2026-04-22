Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan

CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan samedi 29 août 2026.

Adresse : PARC DES THERMES

Ville : 31510 Barbazan

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit

Barbazan

CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN

PARC DES THERMES Barbazan Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Concert exceptionnel en plein air au Parc des Thermes de Barbazan ! François Feldman sera accompagné sur scène par l’orchestre de Laurent Comptat.
1èrepartie Mario Ramsamy, le chanteur du célèbre groupe toulousain Émile & Images.
Préparez-vous pour une soirée inoubliable sous les étoiles dans une ambiance festive et pleine d’émotion.
Mario Ramsamy viendra lancer la soirée avec énergie et bonne humeur !
Restauration et buvette sur place. 20  .

PARC DES THERMES Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional open-air concert in the Parc des Thermes de Barbazan! François Feldman will be accompanied on stage by Laurent Comptat?s orchestra.
part 1: Mario Ramsamy, lead singer of the famous Toulouse group Émile & Images.

L’événement CONCERT DE FRANÇOIS FELDMAN Barbazan a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Barbazan (Haute-Garonne)