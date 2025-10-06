CONFÉRENCE DE JJ DUMUR LA BATAILLE IMPÉRIALE DE MONTRÉJEAU CASINO DE BARBAZAN Barbazan

CONFÉRENCE DE JJ DUMUR LA BATAILLE IMPÉRIALE DE MONTRÉJEAU

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuillerie Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 20:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Avec la présence de l’Association de reconstitution historique Un poil d’histoire de Montréjeau.

A Montréjeau, le 3 fructidor An VII (19 et 20 aout 1799) des insurgés royalistes affrontèrent les troupes républicaines. Le choc fut rude et s’est terminé par une défaite complète des rangs royalistes. Les fuyards poursuivis entre autres par le général Bartier (né à Aspet et enterré a Huos) se débandèrent vers l’Espagne par Luchon et Saint Béat.

Jean-Jacques Dumur et les membres de l’association Un poil d’Histoire vous invitent à revivre une bataille qui signa la fin de l’insurrection royaliste dans le sud ouest. .

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuillerie Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 60

English :

With the presence of the historical re-enactment association Un poil d’histoire from Montréjeau.

German :

Mit der Anwesenheit des Vereins für historische Reenactment: Un poil d’histoire aus Montréjeau.

Italiano :

Con la presenza dell’associazione di rievocazione storica Un poil d’histoire di Montréjeau.

Espanol :

Con la presencia de la asociación de recreación histórica Un poil d’histoire de Montréjeau.

L’événement CONFÉRENCE DE JJ DUMUR LA BATAILLE IMPÉRIALE DE MONTRÉJEAU Barbazan a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE