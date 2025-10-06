CONFÉRENCE LES FRESQUES DE POMPÉI DE JJ DUMUR CASINO Barbazan

CONFÉRENCE LES FRESQUES DE POMPÉI DE JJ DUMUR

CASINO 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan Haute-Garonne

Avec la présence de l’Association de reconstitution historique Un poil d’histoire de Montréjeau.

Les gladiateurs stars de l’antiquité romaine.

Avec les progrès des techniques d’investigation, les cités antiques dévoilent leurs secrets. Tel est le cas à Pompéi ou les archéologues mettent au jour de nouvelles fresques qui nous apportent de précieuses informations sur la gladiature. Jean-Jacques Dumur vous invite à découvrir quelques uns de ces secrets grâce aux œuvres que nous ont laissé les artistes de l’antiquité et aux travaux de recherche menés par les membres de l’association Un poil d’Histoire sur la vie et la mort des gladiateurs véritables stars de l’antiquité romaine. .

English :

With the presence of the historical re-enactment association Un poil d’histoire from Montréjeau.

Gladiators, the stars of Roman antiquity.

German :

Mit der Anwesenheit des Vereins für historische Reenactment: Un poil d’histoire aus Montréjeau.

Die Gladiatoren als Stars der römischen Antike.

Italiano :

Con la presenza dell’associazione di rievocazione storica Un poil d’histoire di Montréjeau.

I gladiatori, protagonisti dell’antichità romana.

Espanol :

Con la presencia de la asociación de recreación histórica Un poil d’histoire de Montréjeau.

Gladiadores, las estrellas de la antigüedad romana.

