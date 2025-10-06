EXPOSITION D’ELISABETH AUGENDRE La Tuilerie Barbazan

EXPOSITION D’ELISABETH AUGENDRE

La Tuilerie CASINO DE BARBAZAN Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-10-31 00:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Elizabeth Augendre, une artiste autodidacte au parcours fascinant. Son travail, inspiré de la beauté infinie de la nature, se nourrit de son jardin, de ses promenades et de sa sensibilité intuitive.

Vernissage samedi 5 septembre à 18h30.

À travers ses paysages semi-abstraits et expressionnistes, elle invite chaque spectateur à créer sa propre histoire, évoquant le sensible de la vie et la nature. Peintre passionnée de l’acrylique, Elisabeth Augendre exprime son amour pour la matière et les nuances qui surgissent de ses toiles. Sa double carrière de danseuse et de peintre enrichit son œuvre, où le mouvement et l’énergie des couleurs restent des fils conducteurs essentiels. Installée à La Bastide-de-Sérou, elle considère cette exposition comme une opportunité de connexion humaine et de célébration de la nature. Chaque exposition est une invitation à éveiller les consciences et à insuffler un peu de douceur dans notre monde moderne. .

La Tuilerie CASINO DE BARBAZAN Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 60

English :

Elizabeth Augendre is a self-taught artist with a fascinating background. Her work, inspired by the infinite beauty of nature, is nourished by her garden, her walks and her intuitive sensibility.

Opening Saturday, September 5, 6.30pm.

German :

Elizabeth Augendre, eine autodidaktische Künstlerin mit einem faszinierenden Werdegang. Ihre Arbeit, die von der unendlichen Schönheit der Natur inspiriert ist, wird von ihrem Garten, ihren Spaziergängen und ihrer intuitiven Sensibilität genährt.

Vernissage am Samstag, den 5. September um 18.30 Uhr.

Italiano :

Elizabeth Augendre è un’artista autodidatta con un background affascinante. Le sue opere, ispirate all’infinita bellezza della natura, attingono al suo giardino, alle sue passeggiate e alla sua sensibilità intuitiva.

Inaugurazione sabato 5 settembre alle 18.30.

Espanol :

Elizabeth Augendre es una artista autodidacta con una trayectoria fascinante. Su obra, inspirada en la infinita belleza de la naturaleza, se inspira en su jardín, sus paseos y su sensibilidad intuitiva.

Inauguración el sábado 5 de septiembre a las 18.30 horas.

L’événement EXPOSITION D’ELISABETH AUGENDRE Barbazan a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE