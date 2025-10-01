EXPOSITION KALIKAGRAPHISME La Tuilerie Barbazan

samedi 11 juillet 2026.

EXPOSITION KALIKAGRAPHISME

La Tuilerie CASINO DE BARBAZAN Barbazan Haute-Garonne

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-30 00:00:00

2026-07-11

Graphiste de formation, Kalikagraphisme s’est lancée il y a quelques années dans l’illustration que l’on peut qualifier de Geekeries Ornementales.

Vernissage samedi 11 juillet à 18h30.

Son univers s’inspire de la culture pop mais aussi du Tatouage, du street-art, des cabinets de curiosités et des gravures animalières, se mêlant aux mandalas et ornementations florales. Résidant à Bizous, dans les magnifiques Hautes Pyrénées, elle est devenue une figure de cet univers grâce à son style unique et sa passion authentique. La culture geek, à laquelle elle contribue, est un monde foisonnant de créativité, englobant des jeux de rôle, des jeux vidéo, ainsi que des œuvres littéraires et cinématographiques marquées par la fantasy et la science-fiction. Kalika est souvent présente dans les plus grands événements dédiés à ces cultures, comme le Biarritz Japan Festival, l’Écho des Nagas, le Bordeaux Geekfest, le Manga Agen Festival, le Tarbes Geek Festival et le TGS Toulouse Game Show, où elle partage son travail et son enthousiasme avec des milliers de fans. Son art ne se contente pas de représenter visuellement cet univers, mais il en capture aussi l’essence, transportant ceux qui le découvrent dans des mondes fascinants et imaginatifs. .

English :

Trained as a graphic designer, Kalikagraphisme began illustrating what can best be described as Ornamental Geekeries a few years ago.

Opening on Saturday, July 11 at 6.30pm.

German :

Kalikagraphisme ist ausgebildete Grafikerin und hat sich vor einigen Jahren mit Illustrationen beschäftigt, die man als Ornamental Geekeries bezeichnen kann.

Vernissage am Samstag, den 11. Juli um 18.30 Uhr.

Italiano :

Formatosi come grafico, Kalikagraphisme ha iniziato a illustrare quelle che potremmo definire Geekeries ornamentali qualche anno fa.

Inaugurazione sabato 11 luglio alle 18.30.

Espanol :

Diseñador gráfico de formación, Kalikagraphisme empezó hace unos años a ilustrar lo que podríamos llamar Geekeries ornamentales.

Inauguración el sábado 11 de julio a las 18.30 h.

