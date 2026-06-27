TRAIL DES CADORS Barbazan
dimanche 20 décembre 2026 · Barbazan
Informations pratiques
Barbazan
TRAIL DES CADORS
PARC DES THERMES Barbazan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 08:00:00
fin : 2026-12-20 13:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Trail de 14km et 1100 m D+
Retrait des dossards à partir de 8h, départ 9h30 du parc des thermes
Clôture des inscriptions 19/12/2026 à 20h .
PARC DES THERMES Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie
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English :
14-km trail run with 1,100 m of elevation gain
Race bib pickup starting at 8:00 a.m.; race starts at 9:30 a.m. from the Parc des Thermes
L’événement TRAIL DES CADORS Barbazan a été mis à jour le 2026-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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