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AGENDA · Barbazan

TRAIL DES CADORS Barbazan

dimanche 20 décembre 2026 · Barbazan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
PARC DES THERMES
Ville
31510 Barbazan
Département
Haute-Garonne
Tarif

Barbazan

TRAIL DES CADORS

PARC DES THERMES Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 08:00:00
fin : 2026-12-20 13:00:00

Date(s) :
2026-12-20

Trail de 14km et 1100 m D+

Retrait des dossards à partir de 8h, départ 9h30 du parc des thermes
Clôture des inscriptions 19/12/2026 à 20h   .

PARC DES THERMES Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

14-km trail run with 1,100 m of elevation gain

Race bib pickup starting at 8:00 a.m.; race starts at 9:30 a.m. from the Parc des Thermes

L’événement TRAIL DES CADORS Barbazan a été mis à jour le 2026-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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