Concert de guitare classique, Médiathèque de Lille Sud, Lille

Concert de guitare classique Samedi 13 juin, 16h00 Médiathèque de Lille Sud Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Chaque année à l’occasion de la fête de la musique, l’association Cord’Accord et les bibliothécaires proposent un concert mêlant guitare classique et lectures originales.

Cord’Accord est une association de guitaristes des Hauts-de-France, composée d’amateurs, d’étudiants et de professionnels.

Elle a pour objet de développer la vie culturelle régionale autour de la guitare et de servir de relais pour toutes les informations concernant cet instrument.

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12010/concert-de-guitare-classique »}]

Avec l’association Cord’Accord, un concert-lecture à la médiathèque

BmL