Graines d’Orchestre et les PolySons, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Graines d’Orchestre et les PolySons Dimanche 7 juin, 17h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les orchestres de cycle 1 – les Graines d’Orchestre et les PolySons – vous invitent à un voyage musical plein de poésie et d’énergie.

« Un conte musical pour petits et grands, porté par l’orchestre des Graines d’Orchestre.

Dans une forêt mystérieuse, le petit lapin Noisette affronte ses peurs lorsqu’un orage ensorcelé et la sorcière Zigzag viennent semer le chaos dans la musique. Grâce à un orchestre magique et à la force du collectif, il apprend à persévérer, à s’écouter et à transformer ses erreurs en harmonie.

Un spectacle sensible et rythmé qui célèbre l’entraide, le courage et la joie de jouer ensemble, sous la direction musicale de Catherine Reboul, avec la participation de Cyril Dymny. »

« L’orchestre Les PolySons, réunissant cordes et flûte à bec, vous propose un voyage musical plein d’élan et de fraîcheur. À travers New Beginnings de Patrick Roszell et Whirligig de Anita Hewitt-Jones, nos jeunes talents explorent rythme, écoute et plaisir de jouer ensemble, sous la direction de Catherine Reboul.

INFORMATIONS

Dimanche 7 juin à 17h00

Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille

️ Billetterie à venir

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Un voyage musical plein de poésie et d’énergie.