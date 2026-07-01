Concert de harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino Paimpont
mardi 21 juillet 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Concert de harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino
Lieu-dit La Chapelle de Coganne Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Découvrez l’univers de Catherine Baudichet, qui vous propose un voyage musical interprété à la harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino.
Ce voyage musical aura lieu le mercredi 21 Juillet a 20h30.
A la chapelle de Coganne à Paimpont.
Participation libre
Pour plus d’informations contacter le 06.87.19.05.08 .
Lieu-dit La Chapelle de Coganne Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 19 05 08
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English :
L’événement Concert de harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino Paimpont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Brocéliande
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