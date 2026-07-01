Informations pratiques

Paimpont

Concert de harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino

Lieu-dit La Chapelle de Coganne Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Découvrez l’univers de Catherine Baudichet, qui vous propose un voyage musical interprété à la harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino.

Ce voyage musical aura lieu le mercredi 21 Juillet a 20h30.

A la chapelle de Coganne à Paimpont.

Participation libre

Pour plus d’informations contacter le 06.87.19.05.08 .

Lieu-dit La Chapelle de Coganne Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 19 05 08

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English :

L’événement Concert de harpe Classique, Jazz, Celtique, Latino Paimpont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Brocéliande