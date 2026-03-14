Concert de harpe du conservatoire Mozart Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Concert de harpe du conservatoire Mozart Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Concert de harpe du conservatoire Mozart Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris mardi 2 juin 2026.

Carte blanche à la classe de harpe… qui partagera la soirée avec des élèves de musique de chambre. Programme surprise !

Entrée libre.

Le conservatoire Mozart revient à la Bibliothèque Arthur Rimbaud pour un concert estival.
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer  75004 Paris
+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Arthur Rimbaud et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris