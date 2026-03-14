Concert de harpe du conservatoire Mozart Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris
Concert de harpe du conservatoire Mozart Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris mardi 2 juin 2026.
Carte blanche à la classe de harpe… qui partagera la soirée avec des élèves de musique de chambre. Programme surprise !
Entrée libre.
Le conservatoire Mozart revient à la Bibliothèque Arthur Rimbaud pour un concert estival.
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00
Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris
+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Arthur Rimbaud et trouvez le meilleur itinéraire