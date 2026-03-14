Concert de harpe du conservatoire Mozart Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Carte blanche à la classe de harpe… qui partagera la soirée avec des élèves de musique de chambre. Programme surprise !

Entrée libre.

Le conservatoire Mozart revient à la Bibliothèque Arthur Rimbaud pour un concert estival.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr



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