AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert de harpes celtiques L’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
samedi 8 août 2026 · L'abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert de harpes celtiques
L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:45:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Entre ciel et cordes, musique spirituelles et contemplatives avec Myrdhin, Marianne Gubri & l’ensemble Lyrae .
L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Concert de harpes celtiques Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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