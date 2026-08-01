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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert de harpes celtiques L’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

samedi 8 août 2026 · L'abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
L'abbaye
Adresse
3 Rue de l'Abbaye
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert de harpes celtiques

L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:45:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Entre ciel et cordes, musique spirituelles et contemplatives avec Myrdhin, Marianne Gubri & l’ensemble Lyrae   .

L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19 

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English :

L’événement Concert de harpes celtiques Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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