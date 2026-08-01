Concert de harpes celtiques L’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert de harpes celtiques

L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:45:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Entre ciel et cordes, musique spirituelles et contemplatives avec Myrdhin, Marianne Gubri & l’ensemble Lyrae .

L’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Concert de harpes celtiques Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme