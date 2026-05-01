Trouville-sur-Mer

Concert de Heuloge Rue des Bains

Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert de Heuloge, samedi 16 mai à 18h, rue des Bains, Trouville. Une animation musicale festive et gratuite organisée par les commerçants du quartier. Ouvert à tous.

Les commerçants de la rue des Bains à Trouville-sur-Mer vous invitent à un moment musical convivial avec le concert de Heuloge, le samedi 16 mai à 18h.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, les commerçants du quartier s’associent pour proposer cette animation musicale ouverte à tous, au cœur de la rue des Bains.

Cet événement est organisé avec la participation des commerces Les Femmes Capitaines, L’Utopiste, L’Atelier de Luc, Bistrot Marcel et La Case.

Un rendez-vous convivial à partager entre habitants, visiteurs et amateurs de musique live. .

Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Concert de Heuloge Rue des Bains

Concert by Heuloge, Saturday 16 May at 6pm, rue des Bains, Trouville. Free festive music organised by local shopkeepers. Open to all.

L’événement Concert de Heuloge Rue des Bains Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Trouville