AGENDA · Longeville-sur-Mer
Concert de James Madcoy & Freaky Dju Le Banc de Sable Longeville-sur-Mer
vendredi 11 septembre 2026 · Le Banc de Sable · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Concert de James Madcoy & Freaky Dju
Le Banc de Sable 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
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Le Banc de Sable 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 07 51
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English :
L’événement Concert de James Madcoy & Freaky Dju Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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