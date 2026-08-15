AGENDA · Longeville-sur-Mer
Spectacle Climax Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer
mercredi 21 octobre 2026 · Espace culturel du Clouzy · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Spectacle Climax
Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
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Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 34 64
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English :
L’événement Spectacle Climax Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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