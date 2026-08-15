Spectacle Climax Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Spectacle Climax

Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

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Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 34 64

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English :

L’événement Spectacle Climax Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral