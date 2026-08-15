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AGENDA · Longeville-sur-Mer

Spectacle Climax Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer

mercredi 21 octobre 2026 · Espace culturel du Clouzy · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace culturel du Clouzy
Adresse
Chemin des grands champs
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

Spectacle Climax

Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

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Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 34 64 

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English :

L’événement Spectacle Climax Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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