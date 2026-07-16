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AGENDA · Longeville-sur-Mer

Cours de Tai Chi Chuan Petite salle du Clouzy Longeville-sur-Mer

jeudi 17 septembre 2026 · Petite salle du Clouzy · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 24 juin 2027
Heure de début
17:30:00
Lieu
Petite salle du Clouzy
Adresse
Chemin des grands champs
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

Cours de Tai Chi Chuan

Petite salle du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2027-06-24 19:00:00

Date(s) :
2026-09-17

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Petite salle du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 32 18 58  taichilongevillais@gmail.com

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English :

L’événement Cours de Tai Chi Chuan Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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