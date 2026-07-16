Cours de Tai Chi Chuan Petite salle du Clouzy Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Cours de Tai Chi Chuan

Petite salle du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:30:00

fin : 2027-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

.

Petite salle du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 32 18 58 taichilongevillais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de Tai Chi Chuan Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral