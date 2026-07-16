AGENDA · Longeville-sur-Mer
Cours de Tai Chi Chuan Petite salle du Clouzy Longeville-sur-Mer
jeudi 17 septembre 2026 · Petite salle du Clouzy · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Cours de Tai Chi Chuan
Petite salle du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2027-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
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Petite salle du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 32 18 58 taichilongevillais@gmail.com
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English :
L’événement Cours de Tai Chi Chuan Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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