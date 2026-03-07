Concert de Jazz au Panno’ Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Dans la limite des places disponibles. Tout public

Le Conservatoire de Nantes organise un concert de jazz au Pannonica : les étudiantes et étudiants du Conservatoire vous invitent à les écouter sur plusieurs dates.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

