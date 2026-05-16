Concert de jazz Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge
Concert de jazz Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge samedi 11 juillet 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Concert de jazz Eglise de Saint Michel de Livet
Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert de jazz organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 11 juillet à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet.
Concert de jazz organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet le samedi 11 juillet à 17h00 à l’église de Saint Michel de Livet. .
Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000
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English : Concert de jazz Eglise de Saint Michel de Livet
Jazz concert organised by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet on Saturday 11 July at 5pm in the church of Saint Michel de Livet.
L’événement Concert de jazz Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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