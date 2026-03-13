Concert de jazz FIAP Paris Paris
Concert de jazz FIAP Paris Paris vendredi 22 mai 2026.
Le FIAP Paris vous donne rendez-vous pour une soirée jazz avec l’école de musique IMEP.
Venez écouter les jeunes talents de demain et participer à notre JAM mensuelle !
Vendredi 22 mai | 19h30 – 22h30
Inscrivez vous ici https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris
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Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Concert de jazz : FIAP Paris x école IMEP.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
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