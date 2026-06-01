Concert de jazz, Jardin du Radiophare, Cherbourg-en-Cotentin

Concert de jazz Dimanche 7 juin, 16h30 Jardin du Radiophare Manche

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce quartet de jazz Cherbourgeois séduit par ses sonorités ethniques, et revient au jardin cette année après l’annulation en 2025… Le concert est en extérieur dans le jardin et même si bien sûr nous espérons un temps agréable, nous pourrions être contraints d’annuler à la dernière minute en cas de pluie…

Jardin du Radiophare 7 rue des Mesliers, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 41 30 48 http://jardinradiophare.free.fr/ Jardin tout en longueur créé en 2014, aux ambiances très différentes, membre de l’association Cotentin côté Jardins.

Ce quartet de jazz Cherbourgeois séduit par ses sonorités ethniques, et revient au jardin cette année après l’annulation en 2025… Le concert est en extérieur dans le jardin et même si bien sûr nous…

BEGUE