Visite guidée Le parc de l’hôpital maritime Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Le parc de l’hôpital maritime Cherbourg-en-Cotentin dimanche 7 juin 2026.
Visite guidée Le parc de l’hôpital maritime
Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:50:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Cette promenade dans l’ancien jardin de l’hôpital maritime révèle l’histoire, l’architecture et l’aménagement paysager de ce lieu emblématique. Essentiel pour les établissements de ce type au XIXe siècle, il s’inscrit dans les nouvelles théories hygiénistes de l’époque. Il perpétue aussi le lien avec les jardins médicinaux du Moyen-Âge et illustre le succès de l’acclimatation d’espèces exotiques à Cherbourg.
Durée 1h30. Conseillé à partir de 8 ans.
Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation. .
Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00
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English : Visite guidée Le parc de l’hôpital maritime
L’événement Visite guidée Le parc de l’hôpital maritime Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cotentin
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