Concert de Karma + Dirudienez Brasserie Luma Saint-Palais

Saint-Palais

Concert de Karma + Dirudienez

Brasserie Luma 95 ainaren karrika parking Bilbalka Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

On profite de la veille du jour férié avec deux concerts, de deux groupes dans notre brasserie artisanale Karma et Dirudienez. Ouverture à 18h et début des concerts à 21h. .

Brasserie Luma 95 ainaren karrika parking Bilbalka Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 65 66 53 lumabiere@gmail.com

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English : Concert de Karma + Dirudienez

L’événement Concert de Karma + Dirudienez Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque