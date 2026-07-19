Concert de la Camerata du Mont-Blanc Route du Village Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 23 août 2026 · Route du Village · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Concert de la Camerata du Mont-Blanc
Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 19:15:00
Date(s) :
2026-08-23
Concert d’été de la Camerata du Mont-Blanc
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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 73 54 48 blandine.perrin@e-xter.com
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English :
Summer Concert by the Camerata du Mont-Blanc
L’événement Concert de la Camerata du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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