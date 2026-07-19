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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Concert de la Camerata du Mont-Blanc Route du Village Chamonix-Mont-Blanc

dimanche 23 août 2026 · Route du Village · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route du Village
Adresse
Eglise Saint Pierre d'Argentière
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Concert de la Camerata du Mont-Blanc

Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 19:15:00

Date(s) :
2026-08-23

Concert d’été de la Camerata du Mont-Blanc
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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 73 54 48  blandine.perrin@e-xter.com

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English :

Summer Concert by the Camerata du Mont-Blanc

L’événement Concert de la Camerata du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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