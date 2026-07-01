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AGENDA · Sadillac

Concert de la chorale de Sainte Foy des Vignes, Église Sainte-Anne, Sadillac

dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Anne · Sadillac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Anne
Adresse
1881 Rue des Bons Pains, 24500 Sadillac, France
Ville
24500 Sadillac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit. Entrée libre. 110 places maximum.

Concert de la chorale de Sainte Foy des Vignes Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Sainte-Anne Dordogne

Gratuit. Entrée libre. 110 places maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert de la chorale de Sainte-Foy-des-Vignes
Le 20 septembre 2026, de 15h à 16h30, la chorale de Sainte-Foy-des-Vignes donnera un concert dans la très belle église romano-byzantine de Sadillac.

Église Sainte-Anne 1881 Rue des Bons Pains, 24500 Sadillac, France Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0675499290 http://www.pays-de-bergerac.com/mairie/sadillac/lamairie.asp Prieuré bénédictin signalé en 1365 comme faisant partie de la châtellenie de Bergerac. L’église romane se termine par un choeur voûté en cul de four. Une seule chapelle à gauche. Coupole reposant sur de massifs piliers. Chapiteaux sculptés dans cette partie : hypocampes, hiboux, tête humaine, serpents, colombes à queue de serpent buvant dans un calice, grappes de raisin, tête de cheval, poissons… Un bâtiment est adossé à l’église, avec tour ronde du XVe siècle, sans doute un vestige du prieuré.
Concert donné par la choale de Sainte Foy des Vignes le 20 septembre 2026 de 15 heures à 16 heures 30 dans la très belle Eglise romano-byzantine de Sadillac.

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