Concert de la chorale de Sainte Foy des Vignes, Église Sainte-Anne, Sadillac

Informations pratiques

Concert de la chorale de Sainte Foy des Vignes Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Sainte-Anne Dordogne

Gratuit. Entrée libre. 110 places maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert de la chorale de Sainte-Foy-des-Vignes

Le 20 septembre 2026, de 15h à 16h30, la chorale de Sainte-Foy-des-Vignes donnera un concert dans la très belle église romano-byzantine de Sadillac.

Église Sainte-Anne 1881 Rue des Bons Pains, 24500 Sadillac, France Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0675499290 http://www.pays-de-bergerac.com/mairie/sadillac/lamairie.asp Prieuré bénédictin signalé en 1365 comme faisant partie de la châtellenie de Bergerac. L’église romane se termine par un choeur voûté en cul de four. Une seule chapelle à gauche. Coupole reposant sur de massifs piliers. Chapiteaux sculptés dans cette partie : hypocampes, hiboux, tête humaine, serpents, colombes à queue de serpent buvant dans un calice, grappes de raisin, tête de cheval, poissons… Un bâtiment est adossé à l’église, avec tour ronde du XVe siècle, sans doute un vestige du prieuré.

Concert donné par la choale de Sainte Foy des Vignes le 20 septembre 2026 de 15 heures à 16 heures 30 dans la très belle Eglise romano-byzantine de Sadillac.