Concert de la chorale Fa Si La Croquer Sall’in Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Concert de la chorale Fa Si La Croquer

Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

La chorale cabourgeaise Fa Si La Croquer Choeur Fondant propose un concert solidaire au profit du Téléthon ! Les choristes partageront leur énergie et leur passion à travers un répertoire varié, à l’occasion de ce concert soutenant une cause qui rassemble.

La chorale cabourgeaise Fa Si La Croquer Choeur Fondant propose un concert solidaire au profit du Téléthon ! Les choristes partageront leur énergie et leur passion à travers un répertoire varié, à l’occasion de ce concert soutenant une cause qui rassemble. .

Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 52 56 53 27

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English : Concert de la chorale Fa Si La Croquer

The Cabourg-based choir, Fa Si La Croquer Choeur Fondant, is putting on a charity concert in aid of the Telethon! The choristers will share their energy and passion through a varied repertoire at this concert, which supports a cause that brings people together.

L’événement Concert de la chorale Fa Si La Croquer Cabourg a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cabourg