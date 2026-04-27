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AGENDA · Cabourg

Concert de la chorale Fa Si La Croquer Sall’in Cabourg

dimanche 29 novembre 2026 · Sall'in · Cabourg

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Sall'in
Adresse
43 avenue de l'Hippodrome
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Concert de la chorale Fa Si La Croquer

Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

La chorale cabourgeaise Fa Si La Croquer Choeur Fondant propose un concert solidaire au profit du Téléthon ! Les choristes partageront leur énergie et leur passion à travers un répertoire varié, à l’occasion de ce concert soutenant une cause qui rassemble.
La chorale cabourgeaise Fa Si La Croquer Choeur Fondant propose un concert solidaire au profit du Téléthon ! Les choristes partageront leur énergie et leur passion à travers un répertoire varié, à l’occasion de ce concert soutenant une cause qui rassemble.   .

Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 52 56 53 27 

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English : Concert de la chorale Fa Si La Croquer

The Cabourg-based choir, Fa Si La Croquer Choeur Fondant, is putting on a charity concert in aid of the Telethon! The choristers will share their energy and passion through a varied repertoire at this concert, which supports a cause that brings people together.

L’événement Concert de la chorale Fa Si La Croquer Cabourg a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cabourg

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