Concert de la chorale Fa Si La Croquer Sall’in Cabourg
dimanche 29 novembre 2026 · Sall'in · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Concert de la chorale Fa Si La Croquer
Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
La chorale cabourgeaise Fa Si La Croquer Choeur Fondant propose un concert solidaire au profit du Téléthon ! Les choristes partageront leur énergie et leur passion à travers un répertoire varié, à l’occasion de ce concert soutenant une cause qui rassemble.
La chorale cabourgeaise Fa Si La Croquer Choeur Fondant propose un concert solidaire au profit du Téléthon ! Les choristes partageront leur énergie et leur passion à travers un répertoire varié, à l’occasion de ce concert soutenant une cause qui rassemble. .
Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 52 56 53 27
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English : Concert de la chorale Fa Si La Croquer
The Cabourg-based choir, Fa Si La Croquer Choeur Fondant, is putting on a charity concert in aid of the Telethon! The choristers will share their energy and passion through a varied repertoire at this concert, which supports a cause that brings people together.
L’événement Concert de la chorale Fa Si La Croquer Cabourg a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cabourg
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