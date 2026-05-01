Oberhaslach

Concert de la Chorale Gospel O’Coeur

Rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert autour d’un répertoire varié de gospel traditionnel et moderne en compagnie des 21 choristes qui composent ce choeur.

Premier concert de notre chorale Gospel O’Coeur depuis sa reprise en septembre 2025. Cet événement vous permettra de rencontrer un groupe de 21 choristes, dirigés par Jean-Marc Delabays, son chef de choeur expérimenté et dynamique, autour d’un répertoire varié de gospel traditionnel, moderne et praise. Concert en deux parties dont les recettes (plateau) seront dédiées en partie à la Paroisse qui nous accueille.

Si les rythmes, les sonorités, le chant vous donnent de la joie, comme dans notre chorale, ce rendez-vous sera aussi celui du public ! .

Rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est choralegospeljmd@gmail.com

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English :

Concert featuring a varied repertoire of traditional and modern gospel with the 21 choristers who make up this choir.

L’événement Concert de la Chorale Gospel O’Coeur Oberhaslach a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig