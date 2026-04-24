Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies Saint-Setiers
Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies Saint-Setiers mercredi 12 août 2026.
Saint-Setiers
Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies
12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Sur la scène du parc arboretum de Saint-Setiers,concert de la chorale Laveli de Lyon. 25 jeunes nous présentent leur spectacle Phonies Polies une succession de chants joyeux qui résonneront dans l’écrin de verdure du Parc-arboretum.
Participation au chapeau
Et pour les volontaires à la tombée de la nuit observation de l’éclipse et des étoiles filantes en compagnie des jeunes de la chorale .
12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr
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English : Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies
L’événement Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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