Saint-Setiers

Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies

12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Sur la scène du parc arboretum de Saint-Setiers,concert de la chorale Laveli de Lyon. 25 jeunes nous présentent leur spectacle Phonies Polies une succession de chants joyeux qui résonneront dans l’écrin de verdure du Parc-arboretum.

Participation au chapeau

Et pour les volontaires à la tombée de la nuit observation de l’éclipse et des étoiles filantes en compagnie des jeunes de la chorale .

12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr

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English : Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies

L’événement Concert de la chorale Laveli de Lyon Phonies Polies Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze