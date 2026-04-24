Sortie mycologique Saint-Setiers
Sortie mycologique Saint-Setiers dimanche 27 septembre 2026.
Saint-Setiers
Sortie mycologique
Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La société mycologique de Limoges se déplace à Saint-Setiers pour une sortie mycologique à laquelle les habitants sont invités avec pique nique partagé à midi.
Ces spécialistes collecteront et identifieront plus de 100 espèces de champignons et nous initieront à leurs travaux. (en 2024 152 espèces avaient été collectées et identifiées dans le parc arboretum)
Rendez-vous au parc arboretum à 10h00 .
Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01
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English : Sortie mycologique
L’événement Sortie mycologique Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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